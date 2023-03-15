中国首批歼-11B女飞行学员完成单飞

中国首批5位歼-11B战斗机女飞行学员完成单飞，标志着她们已经成为合格的歼-11B战斗机女飞行员。五名首飞的女飞行学员平均年龄只有23岁。

据中国央视报道，单飞指的是独立驾驶战机完成训练课目。由飞行院校直接培养的中国首批五名歼-11B战机女飞行学员在空军西安飞行学院某旅接受了单飞考核，考核中，五名女飞行学员驾驶战机完成了通用驾驶技术课目训练。

空军西安飞行学院某旅飞行学员王辰说，首次单飞包括的动作比较多，有载荷比较大的高级操作机动，比如说保持能量转弯、最大角速度盘旋等等。还包括飞机左边界性能的一些探索，比如说大迎角小速度机动。比较考验对飞机边界性能的掌握和对飞机的精准操控能力，同时也能为后来空战中实现战术意图打好一个基础。

此次训练，女飞行学员们要在高空超声速条件下精准完成模拟单发和着陆等程序，极大考验了她们的态势感知能力和技战术水平。完成所有飞行课目后，女飞行学员驾驶战机沿着标准的下滑曲线稳稳降落在跑道上。

首批歼-11B战机女飞行学员完成首飞后，下一步将进入编队、低空、空战等课目的训练，并于今年结业奔赴一线作战部队。

近些年，培养歼击机女飞行员，是加强中国空军飞行人才队伍建设质量的重要举措。

