国泰预计年底客运量可恢复至七成 人手不足是最大问题

受疫情重创的香港国泰航空，在疫情防控放开后依然面临人手不足等问题。国泰航空行政总裁林绍波预计，今年底运客量可恢复至七成水平，但不一定能恢复派息。

综合彭博社和《星岛日报》报道，林绍波认为，国泰目前面临的最大风险是能否建立团队。他指出，航空业需要有充足的资源，无论是空中服务人员，还是地勤，都需要人手，而尽管国泰今年计划招聘3000人，员工数量也仍低于2019年。

林绍波说，公司正非常努力地解决人手问题，以便能够尽快恢复至疫前水平。随着中国恢复发放各类外国人赴华签证，他对接下来的客流量非常乐观。

林绍波指出，国泰情况与其他航空公司不同，香港去年底才开始解封，迟于世界其他地区，香港机组人员也经历“全世界最严格的检疫条件”。他透露，自疫情爆发以来的很长一段时间，国泰客运量一直处于非常低水平，而很多机师的执照也已过期，不得不分配时间和资源来重新培训。

林绍波说，目前国泰的客运量已恢复至疫情前约五成水平，正在努力争取年底达到恢复至七成的目标。他也预计，货运量有望可回到疫情前85%水平。

不过，林绍波说，取决于业务表现情况，今年国泰未必能恢复派息。他透露，国泰计划先支付港府15亿元（港元，约2.5亿新元）优先股累计股息，然后才考虑分红。