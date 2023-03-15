中国官媒：硅谷银行事件不会冲击中国金融体系 但要吸取教训

中国官媒发表评论文章称，硅谷银行事件在中国发生的可能性比较小，不会冲击中国金融体系，但中国国内金融业要从中认真吸取教训，将风险防控放在首位。

《证券时报》星期三（3月15日）发表题为《不必担忧硅谷银行事件冲击中国金融体系》的头版评论，文章称，硅谷银行事件对中国中小银行的发展、金融系统的稳定具有重要启示意义，从宏观政策、监管政策变革、金融监管机构改革等各方面看，硅谷银行事件在中国发生的可能性比较小，不会冲击中国金融体系。

文章写道，近年来，中国监管政策的更新、监管机构改革都是围绕“金融体系稳健”这一逻辑开展，一系列金融监管政策，对银行等各类金融机构涉及的通道、嵌套、期限错配等情况，作出了一系列针对性规定，扭转了行业乱象，影子银行风险基本得到遏制，化解了潜在的金融风险，使得中国各类资管产品处于健康、规范运营状态中。

文章还提到，中国金融体系监管的顶层设计进一步完善。从“一行三会”格局，到“一行两会”，再到成立金融稳定发展委员会，直至近期组建国家金融监督管理总局，填补监管空白，完善机构和风险监管职能，形成了金融风险全面监管的体系。

文章最后强调，尽管硅谷银行事件不会对中国金融市场造成实质性冲击，但国内金融业仍然要从中认真吸取教训，始终将风险防控放在首位。