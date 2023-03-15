中国1至2月工业增加值同比增长2.4%

中国经济继续呈现恢复姿态，今年1月至2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，工业生产恢复加快。

据中国国家统计局官网星期三（3月15日）发布的1至2月份经济运行情况数据，全国规模以上工业增加值同比增长2.4%，比去年12月份加快1.1个百分点；两年平均增长4.9%。其中，采矿业增加值同比增长4.7%，制造业增长2.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.4%。

数据还显示，1至2月份社会消费品零售总额7万7067亿元（人民币，下同，约1万5000亿新元），同比增长3.5%，相比去年12月份的下降1.8%由降转增。从环比看，2月社会消费品零售总额比上月下降0.02%。

数据显示，1至2月份全国固定资产投资（不含农户）5万3577亿元，同比增长5.5%，比2022年全年加快0.4个百分点，环比上月增长0.72%。其中，基础设施投资同比增长9.0%，制造业投资增长8.1%，房地产开发投资下降5.7%。数据还显示，中国全国商品房销售面积1亿5133万平方米，下降3.6%；商品房销售额1万5449亿元，下降0.1%。



货物进出口数据显示，1至2月份货物进出口总额6万1768亿元，同比下降0.8%。其中，出口3万4936亿元，增长0.9%；进口2万6833亿元，下降2.9%，贸易顺差8103亿元。

在就业率方面，2月中国城镇调查失业率为5.6%，比上月上升0.1个百分点。其中16至24岁劳动力调查失业率为18.1%，25至59岁劳动力调查失业率为4.8%。

在消费价格方面，1至2月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%。其中，食品烟酒价格同比上涨3.4%，衣着价格上涨0.6%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格上涨1.5%，交通通信价格上涨1.0%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨0.9%，其他用品及服务价格上涨2.9%。

中国国家统计局新闻稿说，伴随着疫情防控较快平稳转段，经济循环加快畅通，1至2月份生产需求明显改善，经济运行企稳回升，但外部环境更趋复杂，需求不足仍较突出，经济回升基础尚不牢固。