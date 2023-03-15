耿爽：“中国恐惧症”是对中国的政治操弄

中国常驻联合国副代表耿爽星期二（3月14日）在安理会审议乌克兰问题时发言说，个别国家政客患上的“中国恐惧症”是对中国的错误认知、战略误判和政治操弄。

据澎湃新闻报道，耿爽说，当今世界存在着针对特定国家、特定宗教、特定种族的形形色色的“恐惧症”。一些源于文明优越论和狭隘历史观，另一些则基于地缘政治冲突和意识形态对抗。这些“恐惧症”成为一些国家制造假想敌、炮制威胁论、实施遏制打压、挑动分裂对抗的逻辑起点和政策前提。在“恐惧症”错误认知的主导下，差异被人为放大，分歧被片面突出，矛盾被固定强化，世界被拖入冲突纷争的泥潭。

耿爽指出，一段时间以来，个别国家的政客似乎患上了“中国恐惧症”。他们对中国充满偏见、疑神疑鬼，贩卖焦虑、制造紧张。一国的对华政策如果被“中国恐惧症”绑架，只会固守零和思维，奉行遏制打压，导致冲突对抗。一场乌克兰危机已经让世界陷入乱局，难道要制造另一场危机令这个世界面目全非。

耿爽说，人类社会发展到今天应该成熟到能够倾听不同的声音，兼容不同的理念，承载不同的文明，这个世界完全容得下各国的共同成长和共同进步。中国相信人类有足够的智慧和能力，战胜各种各样的“恐惧症”，找到对话而不对抗、包容而不排他的相处之道，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中方愿同世界各国一道为此作出不懈努力。

他说，乌克兰危机自爆发至今已有一年多时间，冲突目前仍在延宕，并呈现长期化、扩大化趋势，令人深感担忧。从危机爆发之初，中方就一直强调，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。国际社会应当坚持劝和促谈的正确方向，支持俄罗斯、乌克兰尽快不设前提地恢复对话、实现局势缓和降温，帮助冲突各方尽快打开政治解决危机的大门、共同维护欧洲和平。

耿爽指出，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重主权、停火止战、启动和谈、停止单边制裁等12条主张。愿以此为基础，继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。

