中国自贸区债券市场发行规模势创新高纪录

中国自贸区债券市场近来明显转趋热络，全年债券发行规模有望创下历史新高。

据彭博社报道，汇编数据显示，截至周二（3月14日），今年以来自贸区债券发行规模增至292亿元（人民币，下同，56.94亿新元），已接近去年全年356亿元的总量。此外，该市场今年的债券平均收益率约4.6%，较境内人民币债券的收益率4%高出许多，成为吸引投资人的一大诱因。

又被称为“明珠债”的自贸区债券市场，过去表现并不亮丽，发行量一直十分低迷。然而去年第四季度开始，这个被定位为“在岸的离岸市场”发债明显放量，主要受惠于海外美元债成本维持高位、境内融资受限，带动越来越多的中资企业转向自贸区债券做为替代选项。

中证鹏元资深研究员史晓姗指出，自贸区债券平均融资成本从四季度以来上升趋势明显，除了人民币供需不平衡外，信用风险溢价的影响也逐渐加强。她称，部分企业境内新增融资难度较大，自贸区债券是当前不多的融资选择，即使成本较高，发行人也可以接受。该评级公司提供的数据显示，今年以来超过六成的自贸区债券由城投公司发行。

瀚亚投资上海固定收益总监陆遥指出：“尤其对那些今年有为美元债再融资需求的城投来说，发行自贸区债是优选方案。”自贸区债券投资者基数较小，收益率通常高于境内债20至50个基点。

自贸区债券是面向上海自贸区和境外投资者发行的离岸债券，发行审核登记参考外债，由国家发改委负责。首只自贸区地方债由上海市财政局在2016年发行，首只自贸区企业债于2019年发行，目前存量债券大多以人民币计价。此外，自贸区债主要通过中央结算公司结算，和境外点心债及美元债经由Euroclear等国际系统不同。

渣打大中华和北亚资本市场主管David Yim说：“如果发行人不在意债券是否能获得广泛认购以及能不能在二级市场热络交易，那么自贸区债可能挺适合他们。”

从需求端来看，自贸区债券投资者以中资银行的自贸区分支机构和境外分支机构为主，往往采取持有到期策略。为吸引更多境外投资者，中证鹏元的史晓姗建议完善⻛险管理工具，提高二级市场流动性，同时增加中高级别发债主体，扩大优质人⺠币资产供给。

除了城投公司，近期自贸区债券市场亦吸引了更为多元的发债主体，上海金茂投资管理公司1月份发行20.5亿元人民币债券，票面利率4%；交银租赁管理香港有限公司去年底发行24亿元人民币债券，票面利率2.9%。

David Yim说，“当你开始看到频繁在离岸市场发债的主体涌入自贸区，即意味着不得不更加关注这一市场。”