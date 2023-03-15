港冰球领队就主办方播错中国国歌事件致歉

对于国际冰球比赛中播错中国国歌一事，香港冰球队领队关婉仪向香港市民道歉。

据香港01报道，关婉仪星期三（3月15日）在商台录音回应中，两次向香港市民道歉，重申香港冰球队上下绝对尊重国家及致力维护国家尊严。

目前身在南非带队出赛的关婉仪说，事发后，她准时向港协暨奥委会提交报告，她说，自己并非不想回应港协追问，而是希望首先处理好港队赛事：“不是不想回应，但赛事一个接一个，时间仓促。”

关婉仪补充说，她有把附有正确国歌的链接储存在自己手机中，以便一旦需要时，供主办单位下载。赛前，她也口头询问了波斯尼亚冰协职员，要求核实档案歌曲是否是正确的中国国歌，对方当时回应称可以，但现场却播错国歌，直至港队比赛胜出后，她也找不到对方。

香港男子冰球队今年2月28日参加在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛时，主办方将2019年反修例歌曲当做中国国歌播放。

港协暨奥委会3月10日指接获香港冰球协会提交的书面调查报告，认为冰协明显没有遵从《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》所示的要求，于出发比赛前向港协暨奥委会索取可供体育总会使用的工具包。同日，香港特区政府说，收到港协暨奥委会提交的初步调查报告，强调将严肃检视有关报告，与港协暨奥委会详细商讨跟进行动。