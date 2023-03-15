赖清德登记民进党内总统初选

台湾副总统兼民进党党主席赖清德星期三（3月15日）正式完成党内总统初选登记，成为第一个宣布参选的民进党籍候选人。

据《自由时报》报道，赖清德完成登记后说明参选初衷，强调希望民众给他机会带领台湾，团结台湾人一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾、促进民主、和平及繁荣的新时代使命。

赖清德说，他今年1月18日怀着戒慎恐惧的心情接任党主席，希望团结党内，擦亮“清廉、勤政、爱乡土”的招牌，并感谢中执会推动党务革新，积极回应社会期待。他也提到，要感谢南投民众在3月4日的立委补选中，既给予党籍立委蔡培慧“为南投争一口气”的机会，也给了民进党重新出发、承担使命的力量。

赖清德说，他以无比坚定的心情参与总统初选，希望争取党员和台湾人民的支持，让他站在第一线，率领团队建设台湾、升级产业、造福人民，并且打击黑、金、枪、毒，建立一个和谐、安定、公益的社会，让青年看见希望、壮年实现梦想、老年得到幸福、弱势者得到照顾。

赖清德说，台湾更要藉由成功因应净零转型、疫后经济复苏，以及俄乌战争所引发的地缘政治变化及供应链重组等各种挑战，让台湾未来能够更智慧、更永续、更具有韧性。他也指出，台湾位处印太第一岛链的关键位置，直接面对中国大陆日益增强的威胁，正处于生存发展的关键时刻，一定要持续壮大台湾，坚守民主阵容，确保台湾的安全。

据报道，赖清德星期三上午在前屏东县长潘孟安、党秘书长许立明的陪同下，完成登记党内总统初选，并经过表件审查、资格审查及缴费等三道关卡，缴交500万元（新台币，下同，约22万新元）登记和民调费用。

根据民进党通过的初选时程，星期一至星期五（3月13至17日）将进行总统初选领表及登记，即最快星期五就能确认是否是同额竞选。

若非同额竞选，且有经协调退选者，将于3月22日提请中执会予以同意；如若同额竞选，赖清德最快3月17日确定出线，将再提请中执会同意停办原订于4月6日至4月10日举办的民意调查。

