中国拟规范家庭托育点服务 明确收托人数不超过五人

中国国家卫生健康委拟规范家庭托育点服务，明确收托人数不超过五人。

据中国国家卫健委网站星期三（3月15日）消息，卫健委人口家庭司就《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。

征求意见稿提到，家庭托育点是指利用住宅，为三岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过五人。

意见稿提到，举办家庭托育点，应符合地方政府关于住宅登记为经营场所的有关规定，并向所在地市场监管部门依法申请注册登记。家庭托育点应为婴幼儿提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会，促进婴幼儿身心健康发展。每一名照护人员最多看护三名婴幼儿。婴幼儿人均建筑面积不应小于9㎡。托育点应设置视频安防监控系统，监控录像资料保存期不少于90日。

中国出生人口数近年呈逐年下降趋势，为减轻育龄青年养育压力，在上周举行的中国全国两会上，全国政协委员、上海市奉贤区副区长张娣芳提交了《关于进一步推动家庭托育点建设减轻育龄青年养育压力的提案》。张娣芳建议，从国家层面尽快制定出台推动家庭托育点建设发展的相关政策和规范性文件，将家庭托育点建设纳入政府指导监管体系，并加快推进家庭托育服务专业化建设。