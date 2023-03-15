中消协：逾八成受访者对消费环境总体满意

中国消费者协会发布年度消费维权主题调查结果，显示超过八成受访者对中国国内消费环境整体满意，多数受访者认为消费环境将越来越好，信心总体乐观。

据中国央视新闻报道，中消协在3月15日国际消费者权益日发布的2023年“提振消费信心”消费维权年主题调查，是该协会连续第8年围绕消费维权年主题策划实施的专题调查，共回收2万1913个有效调查样本，覆盖全国各省市，具有广泛性和代表性。

调查发现，超过八成受访者对国内消费环境总体表示满意，多数受访者对消费监管力度与成效表示认可，认为消费环境越来越好。线上线下消费市场发展各有特色，线下市场规范度评价高于线上，线上消费信任度则明显增加；在企业经营表现中，“售后保障”与“评价口碑”最受关注。

调查显示，社交网络和新媒体传播对消费者获取消费资讯的影响力加大，超过七成消费者关注并参与各类促消费活动。关于自我评价，多数消费者认为自己能够理性消费，绿色低碳、精打细算、货比三家是主流消费心态；61.8%的受访者认为自己属于“消费升级”，占比最高；32.9%的受访者认为自己属于“消费平级”，即没有太大变化；5.3%的受访者认为自己属于“消费降级”。

调查也表明，消费者认为当前消费环境仍然存在短板。其中，“个人信息泄露烦扰多”排在各类问题首位；28.3%的受访者认为消费中浪费现象比较严重；26.6%的受访者认为网络谣言多发，问题相对突出。消费者关注度较高的消费环境问题还包括预付费/卡商家跑路、虚假宣传或引人误解的宣传，占比人群均超过20%。

调查数据同时表明，超九成消费者能够识别消费问题，维权意愿持续增强，选择“默默忍受”的消费者比例较往年继续降低。从有过维权经历的受访者反馈来看，近八成对维权结果表示满意。与此同时，调查也反映一些维权难题仍待解决，如维权不及预期（36.7%）、信心仍然不足（34.7%），维权过程烦琐（32.5%）、成本高（29.5%），以及维权举证困难（34.2%）等。

调查数据还显示，78.4%的受访者对未来一年本地区经济发展状况有信心，77.9%的受访者认为未来一年消费环境状况将变好，公众信心总体乐观，且较2022年情况有所提升。62.9%的消费者认为未来一年家庭收入将增加，预计家庭消费支出增加的比重要高于预计储蓄增加的比重，消费动能释放趋势明显；约六成消费者认为“报复式消费”出现的可能性高。

结合调查发现及相关问题，中消协也提出具体建议和倡议，包括把恢复和扩大消费摆在优先位置，进一步激发消费活力、释放消费潜力；持续推进消费环境建设，优化商品和服务供给，解决个人信息泄露、预付式消费跑路等热点焦点问题；通过优化消费体验提振消费信心，倡导消费者树立健康的消费观和理性的维权习惯；进一步完善监管规则和交易规则，强化服务保障和支持体系建设，及时妥善处理各类纠纷问题等。

