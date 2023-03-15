中国流感药奥司他韦网络销量增长逾百倍

中国甲型流感感染人数大增之际，流感药奥司他韦（Oseltamivir）在互联网平台的销量比去年同期增长了近129倍，价格也大幅增长。分析认为，去年底冠病暴发期间的缺药情况，使民众更容易产生恐慌情绪、囤积药物。

据彭博社星期三（3月15日）报道，据电子商务数据分析网站“炼丹炉”的统计，3月的前13天中，奥司他韦在淘宝和天猫的销量累计达到约53万3100件，日平均交易量比去年同期增长了129倍，也比2月的数据增加了近两倍。

据中国媒体此前报道，许多城市2月开始出现奥司他韦断货现象，价格也翻了一倍至一盒80元（人民币，下同，约15.57新元）左右，有的甚至涨至100元以上。在中国搜索引擎百度上，“奥司他韦”的搜索量也升至2011年以来的最高水平。

彭博社引述分析师称，冠病疫情期间的缺药情况带来的恐慌，加上抗流感药物相对较低的库存量，导致了药品供应不足和价格上升的暂时性问题。分析师认为，与医院销量反映药品的真正需求不同，电商销量的激增代表更多人在预防性购买。

分析师也指出，甲流在儿童群体的蔓延引发家长焦虑情绪，加剧了药品囤积的情况。中国多地中小学据报都因为甲流疫情暴发出现了班级、学校停课情况。

据中国疾病预防控制中心上星期六（3月11日）发布的感染情况数据，近四周内流感病毒阳性率呈上升趋势，其中2月27日至3月5日内的流感阳性率达到41.6%，较此前一周的25.1%大幅提升。与此同时，冠病的阳性率则从5.1%进一步降至3.8%。

