台外交部召见洪都拉斯大使表达关切

中美洲国家洪都拉斯称正寻求与中国大陆建立正式关系，台湾外交部召见洪都拉斯驻台大使布罗德（Harold Burgos），表达严正关切。

洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）星期二（3月14日）在推特发文，称已指示外交部长雷纳（Eduardo Reina）寻求与中国大陆建立官方关系。

综合台湾《自由时报》及ETtoday新闻云报道，台湾外交部发言人刘永健转述，主管拉美业务的外交部次长俞大㵢星期三（3月15日）召见布罗德，表达台方严正立场。会谈时间约30分钟，气氛严肃。

刘永健说，台湾重申表达愿意协助洪都拉斯国家发展建设的善意，对于双边关系持续努力，也特别提醒洪都拉斯，中国大陆很多承诺华而不实、无法落实，提醒他们不要陷入大陆圈套，慎重考虑。

报道称，布罗德上午11时前后抵达外交部，神态轻松，面对媒体询问仅表示“等一下（再受访）”。但布罗德结束会面后不告而别，改走侧门离开外交部。

台湾外交部同日也在官网发布新闻稿说，已向洪都拉斯政府表达严正关切，强调会持续加强对洪都拉斯政府及社会各界的说明及沟通，也将持续结合理念相近国家，深化台湾与友邦邦谊。

台湾总统蔡英文4月将出访中南美洲邦交国，并规划过境美国，有台湾涉外人士表示，洪都拉斯邦交事件不排除是北京针对蔡英文出访的动作，后续状况有待外交单位确认。

国民党立委陈以信上午在立法院就此询问国安局，国安局副局长陈进广回应，这部分不排除，北京拉拢台湾邦交国没有中断过，国安局会按标准进行预警，并将情资提供相关单位。

洪都拉斯目前是台湾14个邦交国之一。卡斯特罗在2021年竞选总统时曾提出与台湾断交，转与中国大陆建交的想法，但在2022年1月当选后也曾表示希望与台湾保持关系。

双方邦交在今年1月又传警讯，洪都拉斯外长雷纳坦承，为寻求帕图卡（Patuca）水坝工程金援，在1月初会晤中国大陆外交部副部长谢锋磋商贸易议题。