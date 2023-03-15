海口至新加坡客运航线复航

海南航空HU747航班星期三（3月15日）上午从中国海南省海口市美兰国际机场起飞前往新加坡，标志着海口至新加坡客运航线正式恢复。

据中新社报道，15日下午由新加坡飞往海口的HU748航班，则成为海南入境免签政策恢复后的首个入境航班。

这是美兰机场恢复的第四条国际及地区定期客运航线，每周三执飞。

据美兰机场市场部国际航线开发主管柯奕琪介绍，美兰机场还将于3月17日恢复海口至澳门客运航线，于3月26日加密海口至香港航线，同时将于民航夏秋航线换季后，继续推进加密海口至新加坡的航线。

中国外交部领事司星期二宣布，星期三起恢复审发外国人各类赴华签证，并恢复海南入境免签以及亚细安旅游团入境广西桂林免签等政策。这是自2019年冠病疫情暴发以来，中国首次向外国游客开放边境。

此次恢复的海南免签政策，是该省在2018年5月起针对59国人员推出的入境旅游免签政策，其中明确提到，从海南去中国其他地区须办理签证。中国驻新加坡大使馆回复《联合早报》查询时确认，疫情前中国单方面授予新加坡的免签入境待遇尚未恢复。持新加坡普通护照可享受海南入境免签，但限于海南地区停留30天，之后如拟前往中国其他地区，则须提前办理签证。