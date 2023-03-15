消息：阿联酋情报负责人的公司参股字节

知情人士透露，阿布扎比人工智能公司G42最近在未公开市场参股字节跳动。

据彭博社报道，知情人士说，阿联酋（UAE）皇室人员纳哈扬（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）控制的G42，最近几个月通过其42XFund从现有投资者手中收购超过1亿美元（1.34亿新元）的字节跳动股份。不久之后，另一只基金也买入该公司股份，估值则为2250亿美元。这个价格和TikTok母公司在最近的股票回购计划中设定的3000亿美元相去甚远。

字节跳动的估值不断波动，反映自华盛顿表示可能禁止TikTok的态势，美国议员指责其对国家安全构成威胁。TikTok的管理层正在考虑，在万不得已的情况下从字节跳动剥离的可能性。

字节跳动在G42交易中的估值尚未反映硅谷银行倒闭的后遗症，此风暴令从美国到中国的初创企业大为震动，并引发外界担心更广泛的系统性风险。老虎环球2021年买进字节跳动股票时，其估值来到约4600亿美元的高峰。

阿联酋的情报负责人塔农（Sheikh Tahnoon）通过G42建立了从云计算到疫苗和无人驾驶汽车等方方面面的投资组合。去年，他的人工智能公司成立100亿美元的42XFund ，用于投资新兴市场的科技公司。它最近聘请原京东战略投资部主管胡宁峰，以在亚洲扩张。