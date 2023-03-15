北京大学成立碳中和研究院

中国顶尖高等学府北京大学成立碳中和研究院，将攻关解决中国“双碳”战略需求中的基础科学问题和关键技术难题，打造“双碳”创新研究高地。

据澎湃新闻报道，北大独立实体研究机构——北大碳中和研究院星期三（3月15日）正式成立，由北大城市与环境学院教授，中科院院士、发展中国家科学院院士朴世龙任担任院长。

朴世龙介绍，北大碳中和研究院将以“面向国家需求、引领科学前沿”为宗旨，围绕气候治理政策体系构建、降碳与污染治理、能源与产业结构转型等国家“双碳”战略需求，建立数据库与模型模拟平台、产—学—研融合交叉平台和碳中和智库平台。

研究院将开展气候变化与碳循环、碳中和与气候环境协同效应、零排负排关键技术、能源系统工程、经济政策与管理、气候立法与全球气候治理等研究，合力攻关解决中国“双碳”战略需求中的基础科学问题和关键技术难题，引领“双碳”科学基础、工程技术、政策与治理等领域学科发展，打造具有国际影响力的“双碳”创新研究高地，推进“双碳”高层次人才培养，形成中国“双碳”决策思想库和国际碳中和学术交流合作中心，为实现“双碳”目标提供重大科技支撑和高水平决策支撑。

目前，该研究院拥有双聘教师93人，汇聚了北大环境科学与工程学院、物理学院、城市与环境学院等21个院系和研究院的相关骨干教师。其中，中国科学院和中国工程院院士八人，国家杰出青年基金获得者18人，教育部长江学者特聘教授13人，北大博雅特聘教授九人，国家级优秀青年人才26人。

中国在2020年提出“力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的“双碳”目标。在北大之前，清华大学、中国矿业大学、上海交通大学等中国多所大学已成立碳中和研究院。

