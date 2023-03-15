广东汕头一橄榄菜企业生产环境脏乱被查处

继去年“土坑酸菜”爆雷后，中国315再曝出食品安全问题。媒体调查发现，一家生产当地特产咸菜“橄榄菜”的广东汕头企业，使用腐烂菜叶为原料，生产环境也脏乱不堪。

据南方新闻网星期三（3月15日）报道，涉事企业为汕头市玉蕾食品实业有限公司，属于当地的骨干龙头食品加工企业，也是橄榄菜领域大品牌，甚至参与了当地橄榄菜食品安全标准制定工作。

而然，中国记者1月底暗访该企业生产工厂时，却发现生产原料芥菜被随意堆放在工厂门口路边，菜叶中混杂着一次性饭盒、烟头、塑料袋等垃圾，不少菜叶也已发黑腐烂，周围有蝇虫乱飞。

据报道，门口的芥菜在堆放了近一星期后，被玉蕾食品的工作人员用挖掘机搬运到了仓库中，再倒入仓库中的腌制池进行腌制。玉蕾厂区办公室内工作人员也证实，仓库门口堆积蔬菜是做橄榄菜用的芥菜。

一名在现场指挥转运玉蕾员工说，芥菜放在门口是为了沥干水分，并说“全天下都这么做啦”。

据报道，汕头市市场监督管理局3月14日已派人对该企业展开调查。

资料显示，橄榄菜是广东省特色传统副食品，常作为佐餐小菜和烹调调味时使用。由于地方特色较浓，其生产目前还没有相应食品安全国家标准，多年来以橄榄菜生产企业的产品标准作为质量控制依据。

广东省卫生健康委2019年曾公布过《广东省食品安全地方标准-橄榄菜（征求意见稿）》，其起草单位也包括了此次涉事的玉蕾食品。根据该意见稿，橄榄菜制作的原辅料应满足“新鲜、无霉变腐烂现象，并符合相应的食品安全国家标准”等标准。

