近半数香港雇主计划来季增聘员工

一项最新调查显示，近半数的香港雇主计划来季增加员工人数，医护等行业将出现人才供不应求的情况。

据星岛日报报道，万宝盛华（Manpower Group） 星期三（3月15日）公布2023年第二季“就业展望调查”报告，结果显示，香港雇主对预期来季增加员工人数持乐观态度。

在受访的510名雇主中，45%预计在未来三个月增加人手，15%称会缩减人手，38%没有计划在来季调整当前员工数目。

万宝盛华大中华有限公司高级副总裁徐玉珊认为，香港与大陆恢复全面通关后，经济从疫情中逐渐复苏，令整体就业情况进一步改善。她说，随着经济活动继续复苏及劳工市场情况改善，相信整体零售业招聘意愿继续维持正面，但人手短缺状态仍然持续，旅游业缺至少三成人手，餐饮业情况最为严峻，仍需时间恢复。

徐玉珊说，全球均面临医护人手短缺问题，香港因人口老化，加上地区康健中心开始陆续投人服务，对医护人员的需求会持续上升。然而，截至去年12月，护士的流失率高达10.7%，此外，香港平均每1000人中只有两名医生，到2030年将会缺少约1610名医生，医护人才将供不应求。

对于香港应如何在全球化人才短缺的状况下“抢人才”，徐玉珊说，香港背靠大陆，融入中国十四五发展大局，背后有强大支持，发展前景广阔，相信会为高端人才提供完善的配套措施。她也提醒，人才引进不能只看政府提供的政策优惠，更要看引进后如何更好地深入融入。