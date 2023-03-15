中国房地产投资和销售跌幅大幅收窄

今年前两个月，中国房地产主要指标出现积极信号，投资和销售跌幅大幅收窄。

据中新社报道，中国国家统计局周三（15日）发布的数据显示，1至2月份，中国房地产开发投资13669亿元（人民币，下同，2662.96亿新元），同比下降5.7%，降幅较去年全年大幅收窄。去年全年房地产开发投资同比下降10%。

房地产销售降幅收窄更为明显。1至2月份，中国商品房销售面积15133万平方米，同比下降3.6%，其中住宅销售面积下跌0.6%；商品房销售额15449亿元，下降0.1%，其中，住宅销售额增长3.5%。去年全年，商品房销售面积和销售额同比跌幅都在20%以上。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰说，1至2月份商品住宅销售额同比增长3.5%，这是自去年以来首次出现累计同比正增长。放长周期来看，今年1至2月份商品住宅销售规模仅低于2021年同期水平。

楼市修复由多方面原因带动。刘丽杰指出，去年以来保交楼、保民生、保稳定等各项政策举措有力地保障了购房人的合法权益，房企的合理性融资也得到了改善，各地因城施策调整优化政策降低了购房成本，提高了消费者信心。房地产市场流通性改善的良好开局为今年有效防范化解优质头部房企风险打下良好基础。

诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱指出，今年前两个月，楼市整体呈现量稳价升的局面。据官方数据测算，商品房销售均价为每平方米10209元，较2022年1至2月份小幅上涨4%。从数据端看，当下市场呈现加速企稳的特征。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟说，3月份是房企传统供应旺季，“小阳春”行情值得期待。各地供需两端政策有望持续改善优化，新房和二手房市场都有望延续快速复苏态势。不过，庞溟也提醒，从当下的数据来看，目前市场表现出一二线城市、二手房、改善性需求先行复苏的分化特点。同时，土拍市场、投融资等供给端数据显示其复苏仍滞后于销售端。