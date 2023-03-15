中国矿大“诈捐”校友：比特币爆仓致无钱履约

对于未履行捐赠1100万元（人民币，约214万新元）承诺被母校告上法庭一事，中国矿业大学校友吴幽称，自己是因比特币爆仓导致无钱履约。

据极目新闻报道，吴幽星期二（3月14日）晚发布一则道歉视频称，当初捐赠未能履行，是因为签署合约后不久，所持有的比特币就爆仓了，数字资产几乎归零，之后名下基金所投项目出现流动性危机，最终导致无钱履约。

吴幽说，自己与中国矿业大学一直保持沟通，2021年时，他曾向学校提出把“镜湖基金”46%收益权捐赠给学校，但遭到校方拒绝，希望他以现金形式捐赠，“我们双方的沟通于是陷入了困境”。

吴幽称：“尽管我现在的确遇到了巨大的困难，但在这里我向大家保证，我会坚定不移地履行我的责任，想尽办法把1100万的捐赠款落实到位。不辜负学校、校友、公众、家人、朋友们的期待。”

对于吴幽的说法，矿大基金会一名工作人员告诉记者：“吴幽说有自己的想法，会给我们一份书面材料，等书面材料来之后会上报学校。”该工作人员说，学校会在之后发布公告，“具体内容还没有定，正在开会讨论。“

这起纠纷始于2019年，据中国庭审公开网信息，2019年4月10日，被告吴幽与原告中国矿业大学教育发展基金会签订了捐赠合同，吴幽自愿向校方捐赠1100万元人民币，支持矿大教育事业发展。协议书提及，该捐赠是不可撤销的公益捐赠。

然而，吴幽后来并没有按照约定将捐赠款项转入原告指定的账户，于是校方将他告上法庭。

原告律师认为，吴幽的捐赠行为获得了中国矿业大学的充分肯定和高度评价，学校对捐赠事迹进行宣传，吴幽还获得了“中国矿业大学特别校务参事”的聘书。矿大对此提起诉讼，是希望吴幽能够言而有信、积极履约，防止以捐赠名义在获得公众好评后，反而消费公众信任、破坏社会风气。

中国《民法典》第六百六十条第一款规定 ，经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人可以请求交付。