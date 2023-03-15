中国央行MLF净投放规模创逾两年最高

中国央行周三通过中期借贷便利（MLF）大额净投放2810亿元（人民币，下同，547.55亿新元）中长期资金，为2020年12月以来最大力度净投放，以缓解银行负债端压力，呵护宽信用、稳增长进程。

据彭博社报道，中国央行公告显示，周三开展了4810亿元一年期MLF操作，本月到期规模为2000亿元，MLF利率仍持稳在2.75%。净投放规模高于此前彭博调查预估的1500亿元水平，此亦为MLF口径下连续第四个月净投放。

中国经济重开以来，信贷资产持续扩张令银行负债端持续承压。分析师们指出，作为两会后的重要政策观察窗口，MLF的超额投放将补充中长期基础货币，亦体现了支持经济稳固复苏的政策取向，央行后续料仍需通过降准等工具持续支持实体经济资金需求。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁说：“当前的经济复苏仍然非常脆弱，许多私营部门和中小企业远未摆脱困境。”需要更多的长期资金来支持信贷持续增长，并进而支持经济复苏，未来几个月，他认为，“中国央行可能会考虑采取降准、MLF净投放或者再贷款等方式，进一步充实银行体系资金。”

全国两会确立的今年GPD增速在5%左右低于市场此前预期，新任总理李强在发布会上称，中国的经济总量基数很高，加上今年的新挑战不少，要实现今年5%左右的经济增长目标“并不轻松”。最新公布的经济数据显示，中国1-2月的经济活动反弹，投资、消费及工业增加值均较去年底反弹。

今年前2个月新增贷款及社会融资增量也明显超出预期，负债端承压下银行间资金波动明显加大，隔夜回购利率曾升至两年高位，1年期AAA级别同业存单利率亦一度超过MLF利率。

中信证券分析师明明认为，央行大额净投放MLF意在维持流动性宽松，1、2月以来短期流动性压力较大，存单利率处于相对高位，大量MLF操作有助于稳定短端利率，预计后续存单利率可能有比较明显的下降，回到合理水平。明明和东方证券分析师齐晟均认为二季度央行降准可能性较高。

央行今日同时开展1040亿元7天期逆回购操作，净投放1000亿元短期资金。中国10年期国债收益率早盘微升不到1个基点，报2.8810%，暂止连三天跌势。银行间隔夜回购利率升至两周高点，并与7天倒挂。