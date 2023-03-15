中国统计局：前两月消费回升成经济亮点

中国国家统计局新闻发言人付凌晖周三（3月15日）说，今年前两个月，中国经济运行中一个很大的亮点，就是消费的改善回升。

据中新社报道，中国国家统计局当日发布的数据显示，1至2月份，中国社会消费品零售总额77067亿元（人民币，下同，约15016.24亿新元），同比增长3.5%，2022年12月份为下降1.8%。付凌晖在国新办新闻发布会上说，社会消费品零售总额实现了由降转增的变化，说明市场需求活力在回升。

他说，具体来看，消费有几个特点：一是接触型消费、服务消费回升较明显。随着疫情对消费场景的限制消除，加上今年一二月份正逢中国春节，居民出行旅游、文化娱乐消费明显恢复。如：春节聚餐活动明显增加，1至2月份餐饮收入同比增长9.2%，由去年12月份的下降转为较大幅度的回升。

二是商品零售多数在改善。限额以上单位18个商品类别中，有12类比上年12月回升，其中，粮油食品类、金银珠宝类等消费增速都保持较快增长。

三是实体店零售销售明显改善。限额以上实体店零售中，百货店零售增长5.5%，明显好于去年。与此同时，网上零售保持稳定增长。

从后期走势看，付凌晖指出，消费回升向好值得期待，主要表现在中国14亿人口超大规模市场优势明显。随着经济逐步恢复，就业增加，居民收入增加，消费能力会逐步增强。同时，过去一年疫情对消费的限制作用会逐步消除，这些都有利于释放消费潜力。今年，中国在扩大消费方面政策还会持续发力，全年消费恢复向好有很多有利条件。

