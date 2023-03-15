台商联合拜会海基会 盼放宽投资台湾项目及条件 

多地台商联合拜会海峡交流基金会，希望台湾政府能够放宽投资台湾的项目和申请条件，让台商企业有机会参与协助偏乡的多种项目。

据《联合报》报道，亚洲、港澳、大陆台商星期二（3月14日）联合拜会海基会，由海基会秘书长邱垂正及副秘书长高建智等接待，探讨关怀台商在疫情后面对环境与生活习惯的变迁，尤其在疫情后台商面临新环境的商机布局、转型或持续生存与是退休、二代接班等问题。

面对未来台湾最大的危机之一的人口老化、人口集中等问题，台湾政府在2018年标示了134个乡镇区有“地方消灭危机”，并将2019年定为地方再生元年，优先在这134个乡镇区推动发展，重点在让人口不再减少。

因此，澳门台商联谊会会长简廷在提议，希望海基会协助受疫情重挫影响的台商，辅导企业返台协助偏乡经济复苏，并希望政府能推出政策与计划，提供台商返台辅助偏经济、抢救人口回流助地方发展的平台。

简廷在说，希望政府推动投资台湾三大方案延长三年美意下，能放宽项目及条件申请，协助老台商返台筑梦第二春，让企业协助偏乡经济如农憩、康养、创意文化、数位经济等多元项目发展，挹注台商返台协助偏乡经济的催动力。

参与会见的台商还包括亚洲台湾商会联合总会主任王祈涵、柬普赛台湾商会前会长王美蕙、亚洲台湾商会联合总会长邱文潜夫妇、襄阳台商协会会长王碧缘、抚湖台商协会会长陈鑑章等人。

