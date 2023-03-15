中国外交部：反对国际原子能机构为美英澳核潜艇合作背书

美英澳宣布核潜艇合作方案后，国际原子能机构发表声明称，各方承诺遵守最高核不扩散标准。针对此事，中国外交部表达了严重关切，并称坚决反对美英澳胁迫国际原子能机构秘书处在保障监督问题上为核潜艇合作背书。

据路透社报道，国际原子能机构星期二（3月14日）就核潜艇合作发表声明说，美国、澳大利亚和英国必须执行保障措施，并在向澳大利亚提供核动力潜艇的计划方面致力于全球核不扩散。

该声明说，在他们的沟通中，澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）各方重申了他们的承诺，即维护核不扩散制度和原子能机构保障措施的完整性仍然是与AUKUS有关的核心目标。

中国外交部发言人汪文斌星期三（3月15日）在例行记者会上针对相关提问回应说，中国严重关切国际原子能机构总干事日前就美英澳核潜艇合作发表的声明，并坚决反对美英澳胁迫机构秘书处在保障监督问题上为其核潜艇合作背书。

汪文斌在回应中强调，美英澳所谓遵守核不扩散承诺的表态，“纯属欺世盗名”。他指出，此次合作是历史上首次核武器国家向无核武器国家转让核潜艇动力堆，以及大量武器级高浓铀，国际原子能机构现行保障监督体系无法实施有效保障监督。

汪文斌还说，美英澳与国际原子能机构秘书处无权就三国核潜艇合作保障监督问题私相授受。“美英澳真正想做的，是寻求机构豁免对澳核潜艇的保障监督。这与其标榜的遵守核不扩散最高标准背道而驰。”

汪文斌还说，核潜艇合作相关保障监督问题，需由国际社会共同讨论决定，这涉及国际原子能机构所有成员国的利益，应由所有感兴趣的机构成员国通过政府间进程进行讨论并寻求共识。他指出，在各方达成共识之前，机构秘书处不应与澳大利亚私相授受。

汪文斌强调，中国促美英澳切实履行核不扩散义务，不要损害机构保障监督体系的权威性、有效性，也敦促机构秘书处严格根据授权履行职责，不要为三国的核扩散行为背书。

