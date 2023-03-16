中国常驻联合国副代表：希望沙伊复交有助改善也门局势

中国常驻联合国副代表耿爽说，希望沙特阿拉伯和伊朗代表团北京对话取得的成果为也门局势改善创造有利条件。

据新华社报道，耿爽星期三（3月15日）在安理会也门问题公开会上说，当前也门安全局势依然脆弱。休战中断距今已有五个多月，部分地区交火事件时有发生。中方呼吁冲突各方保持冷静克制，避免采取损害互信、制造紧张的行动。

耿爽说，也门人道局势依然严峻。与此同时，联合国在也门的许多援助项目由于资金不足正面临关停风险。中方呼吁国际社会加大对也门的人道和发展投入，为联合国在也门行动提供充足资金保障。中方呼吁有关方面解除对联合国人道行动的不合理限制。

耿爽说，对话谈判是解决也门问题的唯一现实出路。中方呼吁也门问题有关各方坚持政治解决的大方向，以也门人民利益为重，充分展现政治意愿，积极相向而行。国际社会要努力为此营造良好氛围。中方赞赏沙特、阿曼等海湾阿拉伯国家的劝和促谈工作，充分肯定联合国也门问题特使格伦德贝里所作努力，期待对也门局势有影响力的国家发挥建设性作用。

耿爽说，沙特和伊朗代表团上周在北京举行对话并取得重要成果，宣布恢复两国外交关系。这一成果为当前动荡不安的世界提供了利好消息，为促进地区和平稳定与团结合作注入了积极因素，希望也能为也门局势改善创造有利条件。北京对话是外交的成功，是和平的胜利，也是中国领导人提出的“全球安全倡议”的生动实践。中方愿同国际社会一道继续为解决也门问题、维护中东地区和平稳定作出不懈努力。

伊朗和沙特阿拉伯在中国北京举行会谈后，本月10日宣布重新建立外交关系，并重开大使馆。

沙特阿拉伯因处决一名什叶派穆斯林神职人员，导致驻德黑兰的大使馆遭袭，因此在2016年与伊朗断交。伊朗是中东地区主要的什叶派穆斯林国家，而沙特阿拉伯是这一地区的石油出口巨头和逊尼派穆斯林大国，在也门、叙利亚和其他地方的代理战争中支持对立双方。