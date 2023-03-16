习近平倡导中国式现代化道路 吁不搞意识形态对抗

中共总书记、中国国家主席习近平提出“全球文明倡议”，呼吁坚持文明平等、互鉴、对话、包容，不搞意识形态对抗，并倡导中国式现代化道路，强调现代化不是少数国家“专利品”，世界也不需要新冷战。

据新华社报道，中国共产党与世界政党高层对话会北京时间星期三（3月15日）以视频连线方式举行，习近平在开幕式上发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话。

此次高层对话会的主题为“现代化道路：政党的责任”，来自150多个国家的500多个政党和政治组织的领导人出席会议。

习近平说，当今世界，多重挑战和危机交织叠加，世界经济复苏艰难，发展鸿沟不断拉大，生态环境持续恶化，冷战思维阴魂不散，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。

为此，习近平提出五点主张：要坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性；要秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性；要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性；要弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性；要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。

习近平强调，现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，不能搞简单的千篇一律、“复制粘贴”。

他还说，走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远”，要共同做大人类社会现代化的“蛋糕”，努力让现代化成果更多更公平惠及各国人民，坚决反对通过打压遏制别国现代化来维护自身发展“特权”。

习近平指出，实现现代化是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想。中国共产党100多年团结带领中国人民追求民族复兴的历史，也是一部不断探索现代化道路的历史。经过数代人不懈努力走出了中国式现代化道路。中国式现代化是中国强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。

习近平强调，中国共产党将致力于推动高质量发展，促进全球发展繁荣。中国将加快构建新发展格局，不断扩大高水平对外开放，持续放宽市场准入，让开放的大门越开越大。

他还说，中国将坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，实现工业化、现代化，为缩小南北差距、实现共同发展提供中国方案和中国力量。

习近平指出，中国共产党将致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定，“中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道”。中国倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，主张以团结精神和共赢思维应对复杂交织的安全挑战，营造公道正义、共建共享的安全格局。

他强调，世界不需要“新冷战”，打着民主旗号挑动分裂对抗，本身就是对民主精神的践踏，不得人心，贻害无穷。中国实现现代化是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大，“无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张”。

习近平说，“一花独放不是春，百花齐放春满园。”因此他提出全球文明倡议，包括共同倡导尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越；共同倡导弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，“不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗”；以及共同倡导重视文明传承和创新和加强国际人文交流合作。