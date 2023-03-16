习近平倡导中国式现代化道路 吁不搞意识形态对抗

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更新 / 2023年3月16日 9:30 AM
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发布 / 2023年3月16日 8:49 AM
中共总书记、中国国家主席习近平星期三（3月15日）以视频连线方式出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话。（新华社）
中共总书记、中国国家主席习近平星期三（3月15日）以视频连线方式出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话。（新华社）

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中共总书记、中国国家主席习近平提出“全球文明倡议”，呼吁坚持文明平等、互鉴、对话、包容，不搞意识形态对抗，并倡导中国式现代化道路，强调现代化不是少数国家“专利品”，世界也不需要新冷战。

据新华社报道，中国共产党与世界政党高层对话会北京时间星期三（3月15日）以视频连线方式举行，习近平在开幕式上发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话。

此次高层对话会的主题为“现代化道路：政党的责任”，来自150多个国家的500多个政党和政治组织的领导人出席会议。

习近平说，当今世界，多重挑战和危机交织叠加，世界经济复苏艰难，发展鸿沟不断拉大，生态环境持续恶化，冷战思维阴魂不散，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。

为此，习近平提出五点主张：要坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性；要秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性；要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性；要弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性；要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。

习近平强调，现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，不能搞简单的千篇一律、“复制粘贴”。

他还说，走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远”，要共同做大人类社会现代化的“蛋糕”，努力让现代化成果更多更公平惠及各国人民，坚决反对通过打压遏制别国现代化来维护自身发展“特权”。

习近平指出，实现现代化是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想。中国共产党100多年团结带领中国人民追求民族复兴的历史，也是一部不断探索现代化道路的历史。经过数代人不懈努力走出了中国式现代化道路。中国式现代化是中国强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。

习近平强调，中国共产党将致力于推动高质量发展，促进全球发展繁荣。中国将加快构建新发展格局，不断扩大高水平对外开放，持续放宽市场准入，让开放的大门越开越大。

他还说，中国将坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，实现工业化、现代化，为缩小南北差距、实现共同发展提供中国方案和中国力量。

习近平指出，中国共产党将致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定，“中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道”。中国倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，主张以团结精神和共赢思维应对复杂交织的安全挑战，营造公道正义、共建共享的安全格局。

他强调，世界不需要“新冷战”，打着民主旗号挑动分裂对抗，本身就是对民主精神的践踏，不得人心，贻害无穷。中国实现现代化是世界和平力量的增长，是国际正义力量的壮大，“无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张”。

习近平说，“一花独放不是春，百花齐放春满园。”因此他提出全球文明倡议，包括共同倡导尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越；共同倡导弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，“不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗”；以及共同倡导重视文明传承和创新和加强国际人文交流合作。

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