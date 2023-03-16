港新移民母亲为儿入学贿赂校长被控 法官斥抹煞他人机会

持单程证到港一个月的家庭主妇涉嫌向小学校长送上两万元（港币，下同，约3439新元）“捐款”，希望校方能取录其子。经校长举报，她被控上法庭。法官批该行为抹煞其他人靠实力考入学校的机会。

据网媒“香港01”星期二（3月14日）报道，被告李君萍（45岁）于同日在东区裁判法院承认控罪。

据报道，被告被控于2022年7月18日，无合法权限或合理辩解而向身为公职人员的轩尼诗道官立小学（铜锣湾）校长劳佩珊，提供形式为两万港元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为劳助其儿子取得该校2022年9月的小一入学名额的诱因或报酬。

被告应讯时，需由普通话传译员协助。

案情指，2022年6月6日，涉案小学收到被告儿子的小一入学申请，被告儿子随后出席该校入学面试，担心未获邀请参加第二轮面试，被告曾与校长见面，要求再给儿子一次机会。

被告于7月18日再次到访学校，恳求校长重新考虑儿子入学申请，对方叫她留下联络电话及儿子申请编号。被告随后将一个内藏18张1,000元及四张500元钞票、写有儿子姓名的信封交予校长。

校长收到信封后大为震惊，拒绝接受贿款，并要求被告取回贿款。被告即日取回信封，两天后获校长约见及通知入学申请失败，被告再称如果校方愿意取录儿子，可把该笔款项当作捐款。校方随后向廉署举报事件。

律师代被告求情指，被告于2022年6月从中国大陆到香港定居，一直持证来港照顾六岁儿子。由于丈夫填错入学申请表“第一志愿”，被告为求申请候补学位便犯下本案，当时她来港不足一个月，不了解香港法律，她明白无知并非一个辩解，因此选择坦白认罪。

律师称，事发后原与被告同住的家翁将她逐出家门，被告需与儿子搬离住所，丈夫要“两边走”照顾父亲和两母女，希望法庭考虑判处社会服务令或缓刑，但遭法官拒绝。

法官认为，被告为谋取私利令他人利益受损，其行为抹煞其他人靠实力考入学校的机会，案情显示被告有预谋犯案，将钞票放入信封后交给校长。

法官强调行贿属严重罪行，即时监禁无可避免，但明白判监或对被告家庭构成冲击，决定把被告还押至3月28日判刑，以待其背景报告。