洪都拉斯外长：寻求与大陆建交因台湾不愿提高资助

洪都拉斯外交部长雷纳说，洪都拉斯与中国大陆建立外交关系，是因为经济需要和台湾拒绝增加财务援助。

综合台湾《中国时报》、法新社和路透社等报道，雷纳（Eduardo Reina）星期三（3月15日）在当地电视台《Canal 5》发表谈话时称，洪都拉斯是出于实用主义，而非意识形态，决定寻求与中国大陆建立正式外交关系。

雷纳说：“我们需要投资和合作，洪都拉斯人民的需求极大，我们提出建立更重要的关系，但台湾拒绝。”

他说，洪都拉斯要求台湾将每年5000万美元（下同，约6754万新元）的金援翻倍，并研究“重新调整”洪都拉斯积欠台湾的6亿美元债务，但未获得积极回应。

雷纳指出，洪都拉斯在能源、社会政策及偿还债务方面有需要，那些债务“正在淹没这个国家”。

他还说，洪都拉斯去年支付了22亿美元，今年必须再支付23亿美元，以偿还国内外债务，这些债务总计达200亿美元。

雷纳提及，全球171个国家与中国大陆有外交关系，经济现实使得洪都拉斯“必须做此决定”，为寻求更多投资和商机。

洪都拉斯恐与台湾断交，已签署近16年的台洪自由贸易协定（FTA）是否也要终止？台湾经济部长王美花对此说，会尊重外交部整体政策考量，2022年台湾对洪都拉斯出口6314万美元，仅占总出口贸易额的0.01％，如果FTA真取消，对台湾影响有限。

如果洪都拉斯真与台湾断交，在台湾大专院校就读的359名洪都拉斯学生中，104人的奖学金恐将被停。