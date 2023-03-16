中国70城房价2月份环比总体上涨

随着政策效果逐步显现及住房需求进一步释放，中国70个大中城市商品住宅销售价格2月份环比总体上涨，结束18个月的跌势。

据中国国家统计局网站星期四（3月16日）发布数据，一二三线城市商品住宅销售价格2月份环比总体上涨。新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有55个和40个，比上月分别增加19个和27个。

具体数据显示，一线城市的新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，二手住宅销售价格环比上涨0.7%。二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，二手住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%。三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.3%，二手住宅销售价格环比由上月下降0.4%转为持平。

从数据也显示，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。

具体方面，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.7%，二手住宅销售价格同比上涨1.0%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.7%和2.9%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.3%和4.4%。

据彭博社报道，房地产行业以及建筑行业去年在中国经济中所占比重总计达到13%。中国监管机构已经加大了对房地产商的金融支持力度，并降低房贷利率，上海等许多大城市的购房限制措施也有所放松。

克而瑞地产研究初步数据显示，中国百强房企2月份的销售操盘金额同比增长14.9%，至4616亿元人民币（约903亿新元），是2021年6月以来首次录得同比增长，成为楼市好转的又一个迹象。