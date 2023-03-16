台湾乐见大陆恢复输入台渔产

中国大陆国台办宣布，自星期三（3月15日）起恢复台湾冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入。台湾大陆委员会表示对此正面看待，台农委会说乐见大陆修正做法符合国际标准。台渔民则认为是好消息，但盼有更多稳定通路。

中国大陆去年暂停多项台湾水产品入关，6月宣布禁止台湾石斑鱼输入，8月3日在时任美国众议院议长佩洛西抵台一天后，再以检出冠病病毒为由暂停台湾冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼等输入。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾陆委会星期三晚间对大陆的宣布回应称“正面看待”，相信陆方是回到处理相关议题的“正确态度”，期盼未来两岸各项经贸往来，也能朝更健康的方向发展。

台湾农委会说，乐见大陆修正做法符合国际标准，也会持续将渔产品开拓销往其他高端市场。

台卫福部食药署星期三回应“还没收到国台办通知”，但研判去年大陆以冠病病毒为由，暂停两项产品输销，如今大陆对冠病病毒管理制度改变，当初禁止原因也已不存在。

新北市养殖渔业发展协会总干事吴鸿铭说，不知道消息是否为真，协会尚未收到通知，如果台湾白带鱼、竹荚鱼可以恢复输销大陆，意味着每年出口额高达上亿新台币收入，对渔民而言是非常好的消息。

高雄市兴达港区渔会总干事郭展豪获悉后说，白带鱼已进入产季尾声，短期来看并无直接获利。他指出，去年8月大陆禁运导致承销人收鱼锐减，渔民只能减少捕捞，或改捕其他鱼种来填补收入，能恢复通路固然是好，但能有更多稳定通路，并维持渔民生计，才是最踏实的做法。

目前被暂停销往中国大陆的台湾产品还包括凤梨、释迦、莲雾、柑橘、石斑鱼等，另有糕饼、水产品、酒水饮料等约2000项台湾食品也因海关注册问题被暂停输入。