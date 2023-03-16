中国外交部驻港公署敦促美反华政客：立即停止哗众取宠的政治作秀

针对美国参议院星期三（3月15日）通过涉港决议，公然为反中乱港分子开脱说项，恶意抹黑《香港国安法》，干扰香港特区依法施政，严重践踏国际法和国际关系基本准则，中国外交部驻港公署发言人回应称，干预香港事务的拙劣政治把戏只会自取其辱，敦促美方立即停止哗众取宠的政治作秀。

据中国外交部驻港特派员公署官网星期四（16日）发布新闻稿，中国外交部驻港公署发言人说，中方对美方上述行为表达强烈不满和坚决反对。

发言人说，《香港国安法》实施以来，法治和营商环境更加优良，社会愈发安定团结，迎来由治及兴新局面、开启良政善治新篇章，全体市民欢欣鼓舞，国际投资者也用实际行动为香港发展投下信心票。

发言人也说，香港《基本法》和《国安法》充分保障香港居民依法享有的广泛权利自由，但任何权利自由都不是无边界的，任何人都不能以任何名义凌驾于法律之上。香港特区政府依法执法、司法机关秉公办案，无可指摘，不容置喙。

发言人指出，美参院所谓决议满纸荒唐言。他们罔顾事实，指责香港警队在处理“黑暴”势力时过度使用武力，难道忘记了美国警察为了芝麻大的事从不吝于开枪射杀百姓？他们指责《国安法》自实施近三年来已有200余人被捕，难道忘记了两年前美国国会山被冲击一日后，被捕者的数量就数倍于此，被起诉者也在千人以上？他们肆无忌惮要求香港特区政府立即释放黎智英等乱港违法嫌犯，是公然践踏法治，为暴徒撑腰。

发言人说，他们攻击香港不再享有国际商业中心的信誉，但最新统计表明上月访港旅游三年内首次突破百万，高达146万，充分表明全中国人民和国际社会均对香港未来发展充满信心，香港回来了。他们污蔑中国政府破坏香港民主影响未来国际秩序，他们必须明白，香港事务是中国的内政，中国人在家里打扫房间无关国际秩序。

发言人强调，这些高居美国国会山的衮衮诸公难道真的很健忘？他们如此赞赏当年暴力攻击香港立法会的行为，似乎忘记了两年前美国国会山被洗劫的闹剧。他们对自身重重问题轻描淡写，却远隔万里对香港的民主人权状况指手画脚，满腹“以港遏华”的阴谋诡计，这样的决议充斥着虚伪与霸道。

发言人重申，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。中方敦促美方有关政客反躬自省，摒弃颐指气使的“教师爷”姿态，恪守“不干涉内政”的国际法原则和国际关系基本准则，立即停止哗众取宠的政治作秀，立即停止以任何借口干预香港事务和中国内政。