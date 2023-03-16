侯友宜吁拒绝黑金复辟 朱立伦称也反对黑金

台湾新北市长侯友宜星期四（3月16日）在脸书发文，呼吁国民党在当前国际情势风起云涌、内政需要清廉改革之际，不能让黑金复辟。侯友宜此次发言，罕见提到国际情势、改革与党派问题。国民党主席朱立伦回应称，他的立场与侯友宜一样，也反对黑金。

国民党选策会成员列入立委傅崐萁、前台南市议长李全教引发争议，被视为国民党2024年总统选举有力候选人的侯友宜在脸书写道，他拒绝黑金在任何政党出现，并称台湾人民不会接受黑金以任何形式再现。

侯友宜说，“国家”人民的利益永远超越党派，更没有个人。政党绝对不能因为黑金影响“国家”的利益，本质如果不能清明，就会为人民所唾弃。

他指出，当前，正是国际情势风起云涌、“国家”内政需要清廉改革的重要时刻，任何政党都不要再被黑金绑架，政党所作所为一定要符合人民期待， 黑金不能复辟，党（国民党）要戒之、慎之，必须重新思考，以正确的态度，走出对的路。

朱立伦星期四受访时说，已与侯友宜通过电话，与侯意义立场一致，就是反对所有黑金。

朱立伦强调，国民党绝对坚定反黑金立场，2024年每位提名出来的候选人都一定会清清白白、实实在在。这次选策会跟要初选的选区都没有关系，主要任务是针对中南部艰困选区，要帮国民党找寻人材，选策会是要帮忙解决问题，而不是制造问题，各界意见他都虚心接受。

朱立伦也说，才刚跟侯友宜通过电话，两人共同立场都一样，就是坚持坚定反对所有黑金，选策会主要是因为中南部需要人帮忙，听取各界意见，帮忙县市长推荐人选，去协调艰困选区，但中北部国民党比较优势选区，都还是持续进行初选，由地方党部负责。