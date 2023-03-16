前立委和前海军少将涉在台发展中国大陆间谍组织被提控

台湾一名前立委与一名前海军少将疑似被中国大陆势力吸收后，涉嫌在台发展大陆间谍组织，并被指带48名退役将领前往对岸接触中国大陆的统战思想，两人在《台湾国安法》下被提控。

综合台湾《自由时报》和yahoo！新闻报道，检调发现，从2013年至2018年有48名台湾退役高阶军官，赴中国大陆参加孙中山诞辰纪念活动、三二九黄花岗72烈士纪念活动、珠海航空展、高尔夫球邀请赛，出团次数达13次。

这些退将被指在中国大陆全程接受免费落地招待，并与中国大陆人员座谈、餐叙时，让大陆方面宣传和平统一、一国两制、武统台湾等统战思想，也询问这些退将的祖籍、是否有意到中国大陆居住等等。

检察官徐弘儒公布，前海军少将夏复翔2009年从台湾海军司令部少将政战副主任退役，2012年担任海军官校校友会会长时，与中国大陆黄埔军校同学会副秘书长郝一峰，以及据报来自黄埔军校同学会的方新生结识。

前立委罗志明因参加高尔夫球队与夏复翔成为球友，也跟来自中国大陆的李鹰有业务往来，后来与李鹰结为好友。李鹰据报是广东太普乐生技公司董事长，父亲是中国大陆空军退役人员。

徐弘儒说，李鹰2013年前往台湾打高尔夫球，罗志明引荐夏复翔与李鹰结交后，李鹰允诺免费招待旅游，罗夏两人于是开始透过自己的人脉，四处找寻退役将领赴大陆。

罗夏两人今年1月到案后，否认替中国大陆发展间谍组织，仅承认有率退将赴大陆旅游。