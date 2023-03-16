香港大律师公会4月赴京重启冻结五年交流

香港大律师公会将于4月率领20人代表团赴京，重启冻结了五年的交流活动。

香港大律师公会主席杜淦堃星期三（3月15日）接受《南华早报》专访时说，中国国务院港澳办主任夏宝龙在私下与他会面时重申，独立律师在香港普通法制度中占据重要位置。这对年轻一代的律师来说，是强有力的保证。

杜淦堃说，夏宝龙今年2月在中国两会前邀请他到深圳会面，谈论了香港所面对的法律问题。

杜淦堃说：“我在与夏宝龙会面时提出年轻律师的关切，即中国大陆没有独立律师，香港的独立律师日后会否消失。他向我保证独立律师是香港普通法制度的一部分，没有里有改变我们的制度。”

谈及即将开展的“破冰之行”，杜淦堃透露，香港大律师公会已开始恢复与大陆的例行活动，有些会员已于本月重启在北京大学开班的普通法制度实体课程。

杜淦堃说，他不久前接获北京当局通知，香港大律师公会可派出20人代表团在4月11日至15日赴京交流。他形容此行是“与老朋友相聚，结交新朋友”。

除中国国务院港澳办外，香港大律师公会参访团还将到访中国全国人大法制工作委员会、最高人民法院和在北京的大学。香港大律师公会也将与中国大陆同行进行交流。

这是香港大律师公会自2018年前两任主席与北京关系僵持，以及受冠病疫情影响后，首次受邀赴京交流。

香港大律师公会在1949年成立，1997年香港回归后，公会与北京保持良好关系，每年都派出代表团赴京交流，直至上两任主席戴启思和夏博义批评北京实施《香港国安法》危害香港的法治。