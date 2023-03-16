蔡英文会见美访团：愿与美加强合作维护区域和平稳定

台湾总统蔡英文星期四（3月16日）会见美国跨党派众议院访问团时重申，台湾愿意与美国及理念相近伙伴加强合作，共同维护区域和平稳定。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期四上午接见美国跨党派众议院拨款委员会国防小组主席克维特（Ken Calvert）率领的访问团时，作出以上表述。

蔡英文致词时说，这是克维特继1995年访台后，率领跨党派议员再次来访；凯斯（Ed Case）及柯尔（Tom Cole）也曾来过台湾；其他议员都是首次访台。她要代表台湾人民欢迎老朋友和新朋友来访。

蔡英文指出，美国众议院拨款委员会掌管美国政府的经费运用。在座的议员朋友对美国国防政策及资源配置，都具有关键影响力。在美国国会即将启动下一年度预算工作之际，美国议员们的来访，充分展现出对台湾安全及台美关系的重视。

蔡英文提到，近年国际情势出现许多变化，台湾也面临威权主义持续扩张威胁。台湾位处在民主防线最前缘，不断提升自我防卫能力，确保“国家”安全以及维持区域和平稳定。

蔡英文说，台湾去年底以强化全民国防、提升整体防卫韧性为战略目标，提出兵力结构调整方案。将从明年开始，恢复一年期义务役，同时增强各项训练量能。

蔡英文重申，台湾人民有捍卫主权、自我防卫的决心，有能力也愿意与美国及理念相近伙伴加强合作，一起为区域和平稳定、全球民主韧性，贡献更多心力。

蔡英文感谢美国国会不分党派坚定地支持台湾，像在2023会计年度的《国防授权法》以及《综合拨款法》，就纳入了多项强化区域安全合作以及支持台湾的安全倡议。她期待台湾和美国除持续加强军事交流，接下来也能不断提升经贸关系。

蔡英文提到，在美国国会的支持下，台美21世纪贸易倡议已经在今年1月完成第二轮谈判。希望台湾和美国针对贸易便捷化、劳工权利以及数位贸易等领域，达到高标准的协议，希望此协议成为洽签全面双方贸易协定的基础。

克维特随后致词时说，他们期待就区域安全、贸易、投资及其他双方共同关注的领域进行讨论。这次方台是为了促进此区域和平与繁荣，并进一步加强台美关系。