台湾云林县议长沈宗隆漏夜受审后被羁押禁见

台湾云林县国民党籍议长沈宗隆涉嫌受贿案，云林地检署不服沈宗隆等人之前交保提起抗告、台南高分院星期三（3月15日）发回更裁，云林地方法院从星期三至星期四（16日）清晨长达八小时审讯，对涉案获交保的沈宗隆及白手套包商锺庆郎两人重为裁定，两人均予羁押禁见。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，云林地方法院庭长王子荣指出，有关云林地院处理云林县议长沈宗隆、包商锺庆郎声请羁押经台南高分院撤销发回，院方经讯问两名被告后再重为裁定羁押禁见，基于侦查不公开原则，对该案进行说明。

王子荣说，云林地院于星期三晚间9时30分重新审理，并传唤两名被告到庭，因台南高分院撤销发回裁定中，针对羁押的必要性有所指摘，主要是检方对于羁押的必要性再提出相关明确的事证，加以佐证，经云林地院讯问后，在串证部分，因为案件目前正在侦查阶段，依照检方所补强的新事证及理由，仍有多名共犯与证人的说法有所出入，检方举证已足以使合议庭认为两名被告有和证人或是与本案其余共犯有串证的疑虑。

其次，两名被告涉犯重罪，法院有相当理由认为在两名被告对于犯行串证的可能性升高，而此部分显然无法透过羁押以外的手段，例如具保、限制住居、限制出境出海防止，只有透过羁押手段，才足以确保后续侦查程序进行，所以在星期四裁定羁押，并禁止两名被告接见通信、阅览书报及观看电视。

云林地检署日前侦办达德集团涉嫌行贿案，调查发现该集团2020年在云林设立风机发电，因地方人士、部分议员反对，涉嫌透过下包厂商、白手套，以高报工程款夹带贿款方式，向沈宗隆及议员王又民、许留宾、黄文祥等人行贿，共计2600多万新台币（114万新元）。

检方讯后，向法院声押沈宗隆、王又民、达德前执行长潘正纲及王又民的助理游女、潘妻游女（游姓助理胞妹）及包商锺庆郎，其他涉案人许留宾、黄文祥各30万新台币，达德前王姓董事长100万新台币、曾姓及廖姓主管分别15万新台币及20万新台币交保。

云林地院上星期五（10日）裁定潘正纲收押，沈宗隆200万新台币、锺庆郎100万新台币、王又民50万新台币及潘妻6万新台币交保、游姓助理请回。

云林检方星期一（13日）以沈宗隆与锺庆郎涉犯贪污治罪条例重罪，在审理过程并未完整交代案情，且有高度串证、灭证及逃亡可能性，因此就两人提出抗告，台南高分院星期三发回更裁。

此前，澎湖县议会的“六连霸”国民党籍议长刘陈昭玲日前被检举涉嫌乔人事、收贿等违法情事，非法获利可能超过数百万元新台币，，星期二（4日）早上已被法院声押禁见。