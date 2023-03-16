美机构调查：美企承担特朗普对华加征关税的几乎所有成本

美国政府一个独立机构调查发现，美国前总统特朗普对3000亿美元（下同，约4049亿新元）中国商品加征的关税，几乎全部被美国进口商承担。

据彭博社报道，美国国际贸易委员会星期三（3月15日）在报告中称，美国对中国商品采取301关税措施后，进口成本随加征关税一同上涨。

特朗普政府认为中国存在知识产权盗窃和强制转让技术行为，根据《1974年贸易法》第301条规定，2018年起对中国相关商品开始加征关税。

拜登政府两年多来保留了中国商品的加征关税措施，目前正在评估关税有效性，以决定是否继续实施。

该机构称，一些受加征关税措施影响最严重的行业，包括计算机设备、半导体、家具和音频视频设备等，2021年进口价格最高上涨了25%。某些行业美国生产的商品价格上涨了3%至4%。

美国国际贸易委员会表示，2021年从中国进口的受影响产品从2017年的3110亿美元下降至约2650亿美元。

在所有受影响的商品中，加征关税措施导致2018年至2021年期间自中国进口减少了13%，美国产出增加了0.4%，美国产品价格上涨了0.2%。

在美国国际贸易委员会去年7月为期三天的公开听证会上，与中国进口产品存在竞争的生产商表示支持关税措施，而那些依赖涉税进口产品的生产商则持反对意见。

据报道，美国商会和独立学术经济学家长期以来认为，关税成本会反噬美国公司，与特朗普声称中国将最终为关税增加付出代价的说法相矛盾。