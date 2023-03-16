网传苏南硕放机场更名 苏锡两地均回应“未接通知”

对于网传苏南硕放机场将更名为“无锡苏州机场”一事，苏州和无锡两地均回应称“未接通知”。

据澎湃新闻报道，有网友星期四（3月16日）在机票购票软件“航旅纵横”上发现，搜索目的地“无锡”，自动显示为“无锡苏州机场”，而不是“苏南硕放机场”或“无锡硕放机场”。

苏南硕放国际机场是一座4E级军民合用国际机场，位于无锡新吴区，东距苏州相城区不到10公里。对其更名的传闻，无锡交通局航空处相关负责人16日回应称，没有接到通知，正在了解网上出现的情况。

负责人介绍，机场改名程序复杂，需多环节审批，一般要机场向属地申请，由属地向民航局申请，民航局再向总局申请，“而且机场命名是有规范的，一般以城市+属地呈现。”

苏州市交通局负责人16日也回应称，经与相关业务处室核实，未接到相关通知。

据中国民航总局2021年10月起施行的《民用机场名称管理办法》，机场名称一般由县级及以上行政区划名后缀机场专名组成，以确定具体地理位置，并区别于其他机场。后缀机场专名通常使用所在地市、县、区、旗、乡、镇、街道、行政村名称，不得与其他机场的行政区划名、专名重名。如南京禄口国际机场、常州奔牛国际机场、苏南硕放国际机场中的“禄口”、“奔牛”、“硕放”都是所在的乡镇或街道名；淮安涟水机场的“涟水”是所在的县名；三亚凤凰机场中的“凤凰”源于三亚市天涯区凤凰村。

澎湃新闻注意到，中国机场名称中也有个别出现两个平行行政区域名称的，如扬州泰州国际机场，位于扬州江都区，由扬州、泰州两市共同投资合建，2012年通航；西安咸阳国际机场位于咸阳市渭城区，1991年投入运营。