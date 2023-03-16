中国官媒谈“孔乙己文学”：长衫困不住有志青年

中国官媒发表评论文章谈论网络走红的“孔乙己文学”，称“孔乙己文学”背后的焦虑，是生活状态一种正常的情绪性反映，但强调孔乙己的时代一去不复返，当代有志青年绝不会被困在长衫中。

“孔乙己文学”近期在中国网络走红，很多网民以鲁迅小说《孔乙己》中“站着喝酒而穿长衫”的孔乙己自比，将学历比作“孔乙己的长衫”，正值大学毕业生面临就业困境之际，相关话题在各大社交平台上引起讨论。

央视网星期四（3月16日）发表题为《正视孔乙己文学背后的焦虑》的评论文章说，“失意书生”的独白​​近日登上热搜，引来大量年轻人的共情，一些刚走上社会的年轻人，用“孔乙己文学”映衬自己当下的处境。

文章提到，最近三年，中国高校毕业生规模持续攀升，但由于经济下行压力加大，就业情况受到冲击，找一份专业匹配且待遇尚可的工作越来越难。即使找到工作，也要为收入下降等不确定性焦虑。

文章写道，巨大的反差让一些人情绪消沉，不愿意从事比自己预期低的工作，尽管这个工作可能是自己喜欢的。这种不上不下的“悬浮”状态，让他们感觉自己像极了鲁迅笔下的“孔乙己”。

文章认为，近年来互联网上流行“废话文学”“林黛玉文学”等网络时代的新玩法，这种玩法手法略显夸张，有时候显得非常“丧”，但自我调侃只是自娱自乐，情绪宣泄，不是洪水猛兽，不必上纲上线，更不要一味地站在高处批判，“‘孔乙己文学’背后的焦虑，是生活状态一种正常的情绪性反映。”

但文章强调，在情绪图谱中，“焦虑—羞耻—绝望”是一个闭环，全社会应协同发力，协助青年走出暂时的困境，走上“焦虑—勇气—希望”的正循环道路。

文章称，学历的价值，只有在创造性的实践活动中，充分发掘自身潜力的情况下才能得以体现。孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因为读过书，而是放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身的处境。

文章建议，读书获取学历，可以提升能力，扩充格局，而不是给自己设置条条框框，让学历成为束缚手脚的“长衫”。

文章最后呼吁年轻人管理好心态，正确面对逆境，并强调一时的困难不等于一生的失败，孔乙己的时代一去不复返了，当代有志青年绝不会被困在长衫中。