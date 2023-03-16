台湾民众及大陆配偶将可搭乘“小三通”客运中转

台湾大陆委员会宣布，自3月25日起开放台湾民众与大陆籍配偶搭乘“小三通”客运中转，不再只限于金门、马祖居民。

据台湾《旺报》报道，台陆委会星期四（3月16日）公布开放“小三通”客运中转的具体规划。

台陆委会副主委梁文杰说，在疫情控制并考量清明节民俗追思需求，台行政院责成大陆委员会会同相关机关规划在清明节前开放“小三通”客运中转的政策，以方便台湾民众的行程安排。该规划自3月25日起实施。

在可搭乘旅客方面，梁文杰说，除“金马地区民众春节交通专案”适用对象外，扩大至全台民众及其大陆配偶等也可搭乘及“中转”。但若该陆籍人士是依“试办金门马祖澎湖与大陆地区通航实施办法”规定申请入出境许可，不得中转台湾本岛（与疫情前规定相同）。

航班安排方面，金厦航线由每日至多一班，调增为每日至多六班。金泉航线由每周至多两班，调增为每周至多三班。马祖航线的福澳-琅岐及白沙-黄岐航线，由每周合计至多四班，调增为每周至多14班。梁文杰说，航班排班本于对等原则，由双方航商轮流开航。

这次计划有临时加班船机制，梁文杰说，因应节假日或连续假日及特殊情况的旅运需求，得由业者报航政机关同意后，临时机动加开航班，但以一班为限，且该加班船不受前开航班额度限制。

至于澎湖不定期航线，梁文杰说，澎湖无固定航班，得依需求以包船专案方式向航政机关提出申请（搭乘旅客身分仍比照金马航班规定办理）。

梁文杰也说，台政府综合评估疫情可控、台民众权益及两岸往来需求等因素后，已陆续放宽陆港澳籍人士入境及两岸交通往来限制。

他指出，有关陆籍人士申请至金门、马祖或澎湖从事交流活动，涉及疫后两岸人员健康、有序交流的恢复，台政府正持续依疫情发展及整体局势等因素进行检讨，妥慎评估、渐进恢复两岸间人员往来与交流。