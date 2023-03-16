“文心一言”今推出内测尚未完美 百度港股一度下跌10%

中国互联网公司百度星期四（3月16日）在发布会上，正式推出中国版人工智能聊天机器人项目“文心一言”。百度董事长兼首席执行官李彦宏在会上说，文心一言内部测试中尚未完美。百度港股在发布会进行时一度下跌10%。

综合第一财经和澎湃新闻等报道，百度筹备推出“文心一言（Ernie Bot）”，被视为回应美国人工智能公司OpenAI公司ChatGPT的中国版的人工智能聊天机器人项目。

李彦宏与百度技术官王海峰星期四下午出席主持“文心一言”发布会，展示文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个使用场景中的综合能力。

李彦宏在发布会上说，虽然文心一言在内部测试中尚未完美，但因市场需求强烈，所以要现在发布，而且推出后有助加快更新迭代，带动文心一言能力。他说，文心一言也可以处理英语，但不得不承认它的英语能力不如中文。

文心一言发布会开始后，百度港股股价一度下跌10%，报120.5港元（20.68新元），闭市时跌幅收窄至逾6%，报125.10港元。

据百度百首席技术官王海峰介绍，从即日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品。百度后续将陆续开放给更多用户。

与此同时，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言应用程序（API）接口调用服务，3月16日起正式开放预约。