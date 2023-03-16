中共内蒙古党委书记：决不准对煤矿坍塌事故调查有所隐瞒

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋到当地煤矿坍塌现场办公，要求决不准对事故调查有所隐瞒。

据内蒙古日报微信公号星期四（3月16日）消息，内蒙古自治区党委书记孙绍骋3月15日至16日到阿拉善左旗新井煤矿坍塌事故现场办公，研究部署下一步工作。

孙绍骋一下飞机就赶赴事故现场，察看救援作业情况，了解处置工作最新进展。围绕如何拓展作业面、加快救援进度，防范次生灾害、保证救援人员安全等，孙绍骋与指挥部工作人员和救援专家进行深入交流。

孙绍骋主持召开会议，听取事故救援情况汇报，研究解决有关问题，他要求各级干部坚决贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神，千方百计、加快进度做好各项救援工作。

孙绍骋要求坚持科学救援、安全救援，充分考虑现场救援实际情况，充分听取专家意见，及时调整优化救援方案，在保证现场作业人员绝对安全的前提下，穷尽一切办法加速推进救援工作。

孙绍骋也要求设身处地为失联人员家属考虑，妥善做好善后工作。他还要求全力配合做好事故调查，决不允许隐瞒、推诿、弄虚作假，尽快查明事故原因，依法依规对相关责任人作出严肃处理。

孙绍骋同时要求及时发布信息，让社会全面、准确了解救援处置情况；要深刻吸取事故教训，全面加强安全生产工作，推动各级牢固树立安全第一的意识，扎牢安全生产的篱笆，提高安全发展水平。

内蒙古一座露天煤矿2月22日发生大面积坍塌，截至2月24日下午，事故已造成六人死，47人仍失联。救援指挥部称，警方已介入调查，相关人员已被控制。