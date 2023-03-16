宁德时代赴瑞士上市或被推迟

全球动力电池龙头宁德时代赴瑞士交易所上市、并筹集至少50亿美元（67亿新元）资金的计划或已被推迟。

综合路透社和澎湃新闻报道，宁德时代计划最早在2023年5月通过发行全球存托凭证（GDR）在瑞士上市。截至星期四（3月16日）下午时，宁德时代在中国A股市值为9375亿元人民币（下同，1831亿新元），股票价格为每股383.8元人民币。

路透社星期二（14日）引述消息人士报道，宁德时代原本预计将在1月底前获得中国证券监管机构的批准，但现在看来，这一过程比预期的要长。

消息人士还说，宁德时代已告知主管部门，公司计划将筹资所得用于欧洲市场的产能扩张计划，尤其在匈牙利建设一家电池工厂。

根据宁德时代去年的公告，公司将投资不超过73.4亿欧元（105亿新元）在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的电池工厂，建成后将成为欧洲产能最大的电池工厂。但目前情况显示，这座工厂的建设并不太顺利。

根据宁德时代原本的计划，工厂总建设期预计不超过64个月，其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设，但目前宁德时代方面并无开工的相关信息披露。

今年1月中旬，匈牙利德布勒森市也发生了当地环保组织抗议宁德时代、三星SDI等亚洲电池企业在当地新建工厂的事件。

澎湃新闻记者此前从当地环保组织了解，此次抗议的原因主要包括当局在未与居民充分沟通的情况下批准这些项目，项目占用了大量耕地，带来的噪音影响了周围居民的正常生活。此外，匈牙利的能源供给严重依靠进口，电池工厂的运行会消耗大量的能源包括水资源，会成为其不能承受之重。

据中德意志电台（MDR）最新报道，在一项公民投票提议遭德布勒森市政府拒绝后，匈牙利反对党表示将提出法律申诉。

路透社指出，宁德时代此次赴瑞士上市的延迟，主要是由于监管机构对其进行大规模GDR发行表示担忧。消息人士称，监管部门对宁德时代在2022年6月通过大规模中国股票配售筹集到约449亿元人民币后，是否还需要筹集这么多资金提出质疑。

公司当时称，配售所得将用于中国四大锂电池生产基地的扩产和升级，资金也将用于研发。