中共机构改革 组建中央金融、科技委员会和社会工作部等

中国官方公布新一轮中共和国家机构改革方案，组建全新的中央金融委员会、中央科技委员会、中央社会工作部等。

官方也将组建中央港澳工作办公室，不再保留单设的国务院港澳事务办公室，以落实北京对港澳事务的全面管治。

中国官媒星期四（3月16日）发布中共中央、国务院近日印发的《党和国家机构改革方案》，此次机构改革涉及党、政、人大、政协等。

在中共中央机构改革上，官方将组建中央金融委员会，加强中共中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，作为中共中央决策议事协调机构。

为此，中共将设立中央金融委员会办公室，作为其办事机构，列入中共中央机构序列。原有的国务院金融稳定发展委员会及其办事机构不再保留，职责划入中央金融委员会办公室。

中共也将组建中央金融工作委员会，统一领导金融系统党的工作，指导金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等，作为中共中央派出机关，同中央金融委员会办公室合署办公。

中共也将组建中央科技委员会，加强对科技工作的集中统一领导。方案称，委员会将统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等，作为中共中央决策议事协调机构。

此外，中共也将组建中央社会工作部，负责统筹指导信访工作。方案称，这个部门将统一领导国家信访局，国家信访局由国务院办公厅管理的国家局调整为国务院直属机构。

港澳系统方面也有调整，中共将组建中央港澳工作办公室，负责承担在贯彻“一国两制”方针、落实中央全面管治权、依法治港治澳、维护国家安全、保障民生福祉、支持港澳融入国家发展大局等方面的调查研究、统筹协调、督促落实职责。

中央港澳工作办公室将在国务院港澳事务办公室基础上组建，作为中共中央办事机构，保留国务院港澳事务办公室牌子，不再保留单设的国务院港澳事务办公室。

全国人大方面，将组建全国人大常委会代表工作委员会，负责人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作等。

上星期在两会（全国人大和政协会议）召开期间，官方已公布国务院机构改革方案，包括重组科学技术部；组建国家金融监督管理总局，不再保留银保监会；组建国家数据局；优化农业农村部职责等。

政协方面将调整全国政协界别设置，增设“环境资源界”，整合“中国共产主义青年团”和“中华全国青年联合会”两个界别，设立“中国共产主义青年团和中华全国青年联合会”界别；优化“特别邀请人士”界别委员构成。

方案也提出精减人员编制，中央和国家机关各部门人员编制统一按照5％的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作；地方党政机关人员编制精减工作，由各省区市结合实际研究确定；县乡两级不作精减要求。

方案要求，中央层面的改革任务力争在今年年底前完成，地方层面的改革任务力争在明年年底前完成。