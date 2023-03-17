香港国泰航空2月客运量上升近35倍

香港国泰航空公司2月的载客量约为111.47万人次，按年上升近35倍。

据中新社报道，国泰航空星期四（3月16日）公布2月份客货运量数据。该公司2月份载客约111.47万人次，较去年同月增加3467%，收入乘客千米数按年上升4720%，乘客运载率增加38.6个百分点至86.2%，以可用座位千米数计算的运力按年增加2562%。

今年首两个月，国泰航空载客人次较去年同期增加3737%，运力上升2071%，而收入乘客千米数则上升4227%。

货运方面，国泰航空2月运载约10万吨货物，较去年同月增加59.6%。货物收入吨千米数按年增加153.9%，运载率下跌13.7个百分点至66.7%。以可用货物吨千米数计算的运力则按年增加206.1%。

今年首两个月，国泰航空载货量较去年同期增加42.8%，运力增加201.3%，货物收入吨千米数则上升147.4%。

国泰航空顾客及商务总裁刘凯诗说，乐见今年的良好势头在2月份得以持续，2月份的载客量突破110万人次，平均每日接载近4万人次。国泰航空在2月份继续增加航班班次及航点，客运运力按月增加了6%。

刘凯诗提到，综观国泰航空的航班网络，旅客出行需求持续强劲，尤其是经香港枢纽往返中国大陆，商务及休闲旅客对前舱需求有所增长。