中青报：中央编制精减契合“过紧日子”要求

对于中国国家机构改革方案中提出的精减人员编制，《中国青年报》发文说，这与中央政府工作报告提出的“各级政府坚持要过紧日子”“全国财政支出70%以上要用于民生”等要求高度吻合。

《中国青年报》星期五（3月17日）发表江苏省社科院科研处处长、研究员陈朋的署名文章。

文章称，中央国家机关机构改革并不是一个新话题。相比较前几轮机构改革的精简幅度而言，本轮改革提出的“中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减”要求，还是适度适中的，体现出渐进有序、积极稳妥的思路。之所以深受关注，可能是一些人误以为是简单的人员裁减。

文章称，缩减编制未必是裁员，更不是绝对数量的减少。本轮中央国家机关改革中的编制精减，首先是一种结构性优化，在于调整编制数量、转变政府职能，不是简单减人，更不是同步精减，这种结构性优化契合政府效能变革的内在要求。

文章称，精减冗员体现了改革的未来方向，凸显了党和国家坚持锐意改革、精兵简政的决心和力度，意味着要通过精兵简政提高政府的运行效能。这和中央政府工作报告提出的“各级政府坚持要过紧日子”一脉相承、高度吻合。

根据本次中国全国两会上提出的国务院机构改革方案，中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。