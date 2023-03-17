白宫敦促中国不要采取偏袒俄罗斯的观点

美国白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）说，中国国家主席习近平和乌克兰总统泽连斯基若能对话，会是非常好的事，但提醒北京不要在俄乌冲突采取偏袒俄罗斯的观点。

据法新社报道，柯比星期四（3月16日）在回应相关提问时说，“我们现在和之前都支持”中乌联系，中国强调双方需要停火听起来是合理的，但这会助长俄罗斯的侵略。

对于有消息称中国国家主席习近平计划最快下星期前往莫斯科与俄罗斯总统普京会面，柯比说，美国尚未确定习普将举行峰会，但敦促北京避免寻求“只反映俄罗斯观点”的解决方案。

《华尔街日报》此前报道，泽连斯基将与习近平进行俄罗斯全面入侵乌克兰以来的首次对话。

中国国务委员兼外长秦刚星期四已与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）通电话。

根据中国外交部新闻稿，秦刚说，中国对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。希望乌俄为对话谈判保留希望，无论有多大的困难和挑战，都不要关死政治解决的大门。

库列巴也在推特上写道，他和秦刚讨论了领土完整原则的重要性，他也强调泽连斯基的和平方案“对于结束发生在乌克兰的侵犯行为，以及在乌克兰恢复公正和平（just peace）的重要性”。