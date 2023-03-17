中使馆批英国禁止官方设备安装TikTok为政治决定

英国政府星期四（3月16日）宣布，立即禁止官方设备安装中国短视频应用TikTok。中国驻英国大使馆当天回应称，英方出于政治目的作出上述决定。

据路透社报道，英国内阁办公室部长陶敦（Oliver Dowden）向国会表明，政府设备只能访问预先批准列表中的第三方应用程序。“我们还将禁止在政府设备上使用TikTok。此禁令即刻生效。”

不过，此禁令不对个人设备进行限制，而且针对出于运营原因须在政府设备上使用TikTok的情况，会做出有限的豁免。

陶敦说：“这是基于政府设备的特定风险而采取的适当举措。”

英国国家网络安全中心一直在审查是否该禁止政府手机使用TikTok。此前，美国、加拿大、比利时和欧盟委员会都已颁布相关禁令。

TikTok发言人回应说：“我们对英国政府此决定感到失望。我们认为这些禁令是基于根本的误解，且受更广泛地缘政治因素驱使，而TikTok和英国的数百万用户并未在其中起到任何作用。”

另据中国驻英国使馆官网发布的新闻稿，使馆发言人说，英方出于政治目的而非基于事实作出有关决定，干扰有关企业在英国的正常经营，有损国际社会对英国营商环境的信心，最终只会损害英方自身利益。

发言人也说，中方敦促英方尊重客观事实，遵守市场经济规则和公平竞争原则，不要泛化、滥用国家安全概念，为各国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。