重庆一二把手会见阿里CEO：希望加强数字经济合作

中共重庆市委书记袁家军，市委副书记、市长胡衡华周四（3月16日）会见了阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇。袁家军说，希望加强在渝业务整合统筹，围绕智能网联汽车、数字重庆、工业互联网、乡村振兴等谋划更多新合作。

据第一财经报道，袁家军在会面中说，重庆区位优势突出、战略地位重要，城市功能完善、产业基础坚实，未来大有可为。重庆数字经济发展基础良好，正大力推动数字重庆建设。阿里巴巴是全球知名的互联网科技领军企业，长期深耕重庆。

他说，双方携手合作成果丰硕、前景广阔。希望加强在渝业务整合统筹，围绕智能网联汽车、数字重庆、工业互联网、乡村振兴、中新（重庆）国际互联网数据专用通道、智博会、卫星互联网、文化旅游等领域不断谋划更多新合作，实现共赢发展。

袁家军承诺，重庆将努力营造一流营商环境，为企业在渝发展提供优质服务。

张勇说，重庆是西部重镇，阿里巴巴在重庆布局多个重要业务板块，是企业在西部市场的重要枢纽和节点。当前，现代化新重庆建设起步良好、势头强劲，十分看好重庆发展前景，会继续秉持在渝发展的恒心恒志，在数字政务、智能网联汽车、消费、大健康、乡村振兴等方面拓展新的合作，推进数字经济与实体经济深度融合。