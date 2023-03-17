中国GDP百强城市榜：江苏13市均超4000亿人民币

在2022年百强城市中，GDP超过5000亿元（人民币，下同，约1000亿新元）的有56个，比上一年多三个。十强分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、武汉、杭州、南京。

据第一财经报道，各地统计局公布的数据和公开报道梳理显示，2022年GDP百强城市经济总量达到85.1万亿元，占全国比重70.3%。从名次变化看，鄂尔多斯、榆林、包头、宁德、曲靖、宿迁等城市上升较快。

从具体省份看，除四大直辖市之外，其余96个城市分布在23个省份；江苏、山东、广东位居前三；第二经济大省江苏13个城市全部入围百强榜。其中，苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州等六个城市居30强。

与上一年相比，十强城市排名发生了两处变化：一是，重庆超越广州，上升到第四位，广州退至第五位。这并不是重庆首次超越广州。按照第四次中国经济普查修订后的GDP最终核实数，2018年重庆GDP已超出广州586.56亿元；2019年，广州以超出22.83亿元的微弱优势重回第四位。

另一个变化是，武汉三年来首次超过杭州，升至第八位，杭州退居第九位。从产业结构看，去年武汉第二产业增加值6716.65亿元，增长7.3%，占GDP比重为35.6%。同期，杭州第二产业增加值5620亿元。由此可见，武汉反超杭州主要依靠二产。

福建有两个城市跻身20强，其中，福州、泉州和西安排名上升两位。从第18名的福州到第21名的合肥，经济总量差距较小。因此，这几个城市排名变动较为频繁；从第22名的西安到第24名的东莞，也存在类似情况。

相比30强城市，百强榜中下游的城市排名变化幅度更大。这是因为，这些城市相互之间的差距更小，在基数即经济总量较小的情况下，一些地级市凭借能源价格上涨或者一些重大项目拉动，排名也实现较大提升。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强分析称，能源发展突出的城市当前经济增速很快，势头很好，但也要及早进行转型布局。等到产业供应链得到修复，能源价格也会下行。因此，这些地区要趁现在加快转型，加快产业多元化，增加后续抵抗风险的能力。

