曹兴诚：团结公民力量推动台湾司法改革

台湾联华电子前董事长曹兴诚星期五（3月17日）宣布，即日起成立台湾公民人权联盟，希望由此团结公民力量，推动台湾司法改革。

曹兴诚星期五在脸书发文，宣布台湾公民人权联盟当天正式成立，期待这一天成为历史性的一天。他说，过去司法改革总是沦为口号、作秀，但今天（17日）起将团结公民的力量，形成运动，要让台湾不仅以民主为傲，还能以司法为傲。

他在脸书发表联盟成立开幕讲话时提及，台湾目前司法案件堆积如山，处理进度缓慢龟速，而且许多判决缺乏品质，不符常识和民意，使民众对司法普遍感到失望。

曹兴诚对此说，需要运用一些基本的科学管理观念改进司法效能，并提出四点建议，包括“第一次就做对”、“注重专业和分工”、“除罪化、民事化，减轻司法体系工作负担”和“运用‘八十、二十’原理”。

曹兴诚说，台湾现在的刑事诉讼完全违反“第一次就做对”的原则，检方在地院一审败诉后，竟然其一审的起诉内容原封不动，就可以自动上诉到二审。这种已经被地院法官否决的“瑕疵起诉内容”，从此就长期流浪在法院中，瘫痪司法效能，丑化司法形象，因此建议台湾应该落实英美海洋法系的“一事不得再理”原则，除非举出新事证或者新罪名，否则不能再度起诉被告，以免造成被告的二次危境（double jeopardy)，而侵害其人权。

在专业和分工方面，曹兴诚指出，台湾的警官都受有侦查训练，而检察官训练的重点则在法律。但目前警官、警察数目约有7万，检察官人数却不到2000，且目前是由检察官全权主办刑案侦查，完全不符专业分工和资源有效分配的原则。对此，他主张应该由警官分工侦查，主办轻微刑案侦查，这样既不会违反民意，还能大幅提升刑案侦办效能。

至于除罪化、民事化，减轻司法体系工作负担，曹兴诚说，警官、警察目前工作繁忙、负荷沉重，要减低警力负荷就是对一些刑责予以除罪，或改为民事赔偿。像是2011年性交易已经除罪化，但除罪仅限于性产业专区内，但各地方政府迄今尚未设立专区。对此，他建议中央政府似应协助地方政府推动性产业专区的设立，以免警力资源舍江洋大盗不理，而浪费于管制莺莺燕燕。

曹兴诚也举例，选举期间，政治人物忙于互控诽谤，也无谓消耗许多司法资源。他建议宜将诽谤罪改为民事案件，一则节约司法资源，二则可予违犯者财务上的严惩，因此而更具遏止诽谤的效果。

至于“八十、二十”原理，曹兴诚说，任何“国家”的司法体制内，都难免有恐龙法官与滥权检察官，虽然这些劣质司法人员极少数，但一旦出现，会严重影响司法效能和威信。对此，他建议应该运用80/20的品管原理，针对风评不佳的法官、检察官，推动陪审制度，以免其专擅，而减少司法官枉法或滥权的现象。

曹兴诚也指出，过去司法改革进度缓慢的原因之一，是建议司法体系自行改革，但成效不彰。他认为改善司法的主战场，不在司法院，而在立法院。他希望立委关注司法不彰等于侵害百姓的司法主权，因此呼吁尽速修改刑事诉讼法和其他妨害司法的不当条例，让其跟上民主和科学的脚步，实在刻不容缓。

曹兴诚在文末写道，他们结合了热心的学者、律师们，成立了台湾公民人权联盟，提供免费的法律咨询服务，希望协同立委们和社会大众，共同推动司法改革。也期盼社会各界能够给予鼓励、支持，让未来的司法改革不再旷日费时，而是指日可待。

为针对台湾现行司法制度为威权体制的残留，与现代民主社会主权在民的原则不符，不希望司法改革总是沦为口号，曹兴诚及联盟代表林佳和教授、筹备处代表陈为祥等具改革意识的人士，共同发起筹组台湾公民人权联盟（TCLU），希望运用现代管理概念和原理，推动司法改革，星期五（17日）上午正式对外宣布成立。